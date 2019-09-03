СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-03T12:41:08+03:00

К 2028 году Минобороны РФ получит более 400 новых вертолёта Фото: c cайта Министерства обороны России.

Шойгу сообщил, что уже в текущем году российские войска получили 42 единицы техники

Изменить размер текста: A A

В рамках государственной программы вооружения к 2028 году Министерство обороны РФ получит 423 современных вертолёта. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия должны изготовить для министерства обороны 423 современных вертолёта», - сказал глава Минобороны

Шойгу сообщил, что ведомство уже получило 112 вертолетов, из них 58 досрочно. Министр добавил, что российские войска получили 42 из 60 запланированных к поставке в текущем году единиц техники. При этом, 96 ударных вертолётных комплексов Ми-28НМ входят в число законтрактованных.

Напомним, ранее Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в распоряжение российского Военно-морского флота поступят две атомные подлодки, а в следующем году ВМФ РФ впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

ИСТОЧНИК KP.RU