МИД РФ призвал выступить против террористов "единым фронтом"

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-03T13:01:02+03:00

В ведомстве считают, что мировое сообщество должно объединить свои силы

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел России обратилось к мировому сообществу с призывом объединить силы для борьбы с террористами. Такое сообщение было распространено ведомством в связи с 15-летней годовщиной теракта в Беслане и Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Дипломаты напомнили, что контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, без политизации и "двойных стандартов". Также неприемлемо делить боевиков на "плохих" и "не очень плохих", оправдывая их борьбой за свободу.

"Терроризм – это преступление, не имеющее оправдания, независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались теракты. Изо дня в день террористы и их пособники продолжают цинично нарушать одно из основополагающих прав человека – право на жизнь", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что жертвой терроризма может стать абсолютно любой человек, вне зависимости от национальности и вероисповедания, поэтому бороться с этим злом нужно всем вместе.

"Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом", - подчеркнули в министерстве.

Сайт kp.ru писал, что сейчас наступила эпоха цифрового терроризма. География хакерских атак и киберпреступлений расширяется, и интернет все чаще используют со злым умыслом.

ИСТОЧНИК KP.RU