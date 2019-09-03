2019-09-03T13:07:58+03:00
Наука

Ученые назвали продукты, избавляющие от жира на животе

Специалисты подобрали диету для тех, кто хочет справиться с лишним весом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как избавиться от жира на животеУченые рассказали, как избавиться от жира на животеФото: EAST NEWS
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Избавиться от жира в районе живота помогут спаржа, авокадо и бананы. Всего ученые включили в список порядка 30 продуктов, которые способствуют похуданию и нормальной работе кишечника.

Эксперты напомнили об опасности висцерального, или брюшного жира и сообщили, что его наличие повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Чтобы избавиться от лишнего веса специалисты рекомендовали включить в свой рацион фасоль, горошек, запеченный картофель, спаржа, семена тыквы, яйца, авокадо и цветную капусту. Эти продукты содержат калий, белок, цинк и пребиотик, что способствует быстрому насыщению и улучшению иммунитета, передает телеканал «360».

Помимо этого в борьбе за плоский живот помогут зеленые бананы, кофе, чай и орехи, которые помогают улучшить пищеварение. Также помочь нормализовать вес могут оливковое масло, овес и лосось — эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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