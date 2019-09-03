2019-09-03T13:39:13+03:00
Звезды

Хорошую песню мем не загубит: Шуфутинский объяснил популярность "Третьего сентября"

С наступлением осени по всей стране начинает звучать один и тот же хит
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Певец Михаил ШуфутинскийПевец Михаил ШуфутинскийФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что его песня "Третье сентября" изначально было хорошей, а потому говорить об обретении ею популярности лишь благодаря мемам некорректно.

"Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы", - сказал исполнитель в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что выступает с "Третьем сентября" на каждом концерте.

"Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", — подытожил Шуфутинский.

Первый мем на песню российского исполнителя появился в Сети еще в далеком 2011 году. С тех пор в интернете было опубликовано много других шуточных коллажей со знаменитыми фразами из песни: "я календарь переверну", "костры рябин", "день прощания". Сайт kp.ru публиковал некоторые из них.

Михаил Шуфутинский - Третье сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест
Умерла актриса Зинаида Славина
В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублей
В киевском ресторане подрались бывший и действующий депутаты Рады
Лукашенко решил «наглухо» закрыть границу с Украиной
Ученые назвали продукты, избавляющие от жира на животе
Британский подросток лишился зрения и слуха из-за любви к фастфуду
Фунт стерлингов обвалился в ожидании «жесткого Brexit»
МИД РФ призвал выступить против террористов "единым фронтом"
К 2028 году Минобороны РФ получит более 400 новых вертолёта
В МИД России не ждут прорыва по мирному договору с Японией
Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
МИД: спрос на проект Большого евразийского партнерства растет
Россияне назвали самый опасный город России
Суд арестовал построенную Атамбаевым мечеть в Бишкеке
Песков: Дата встречи в «нормандском формате» не определена
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Российские военные передали сирийским детям наборы к школе
Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз