Хорошую песню мем не загубит: Шуфутинский объяснил популярность "Третьего сентября"

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-03T13:39:13+03:00

С наступлением осени по всей стране начинает звучать один и тот же хит

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Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что его песня "Третье сентября" изначально было хорошей, а потому говорить об обретении ею популярности лишь благодаря мемам некорректно.

"Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы", - сказал исполнитель в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что выступает с "Третьем сентября" на каждом концерте.

"Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", — подытожил Шуфутинский.

Первый мем на песню российского исполнителя появился в Сети еще в далеком 2011 году. С тех пор в интернете было опубликовано много других шуточных коллажей со знаменитыми фразами из песни: "я календарь переверну", "костры рябин", "день прощания". Сайт kp.ru публиковал некоторые из них.

Михаил Шуфутинский - Третье сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU