В киевском ресторане подрались бывший и действующий депутаты Рады
В одном из киевских ресторанов подрались депутат распущенной Верховной Рады восьмого созыва от фракции "Батькивщина" Руслан Богдан и новоизбранный парламентарий от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.
Причина ссоры политических деятелей неизвестна, но одному из них серьезно досталось. Медики обнаружили у Алексеева перелом ребра, а также многочисленные ушибы головы и туловища.
На место инцидента была вызвана полиция. Как сообщил источник УНН в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
Напомним, что партию "Европейская солидарность" возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, а лидером "Батькивщины" является Юлия Тимошенко.
Сайт kp.ru писал, что 29 августа состоялось первое заседание обновленного состава Верховной Рады девятого созыва. Большинство голосов в парламенте досталось партии действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»