2019-09-03T13:48:47+03:00
Политика

В киевском ресторане подрались бывший и действующий депутаты Рады

Одному из участников потасовки серьезно досталось - у него перелом ребра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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В одном из киевских ресторанов подрались депутат распущенной Верховной Рады восьмого созыва от фракции "Батькивщина" Руслан Богдан и новоизбранный парламентарий от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

Причина ссоры политических деятелей неизвестна, но одному из них серьезно досталось. Медики обнаружили у Алексеева перелом ребра, а также многочисленные ушибы головы и туловища.

На место инцидента была вызвана полиция. Как сообщил источник УНН в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Напомним, что партию "Европейская солидарность" возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, а лидером "Батькивщины" является Юлия Тимошенко.

Сайт kp.ru писал, что 29 августа состоялось первое заседание обновленного состава Верховной Рады девятого созыва. Большинство голосов в парламенте досталось партии действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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