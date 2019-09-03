Умерла актриса Зинаида Славина
В возрасте 79 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Это известие опубликовано на сайте театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти и место прощания пока не уточняются.
Зинаида Славина родилась в Петергофе 6 апреля 1940 года. В 64-м она выпустилась из театрального училища им. Щукина. Ещё будучи студенткой, она получила главную роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана", поставленном по произведению Бертольта Брехта режиссером Юрием Любимовым. Эта постановка открыла зрителям Театр на Таганке.
После училища она стала работать в этом театре. Здесь Зинаида Славина сыграла более полутора тысячи спектаклей. Она работала вместе с такими выдающимися актерами, как Владимир Высоцкий, Борис Хмельницкий, Валерий Золотухин и другие. В течение 25 лет она носила звание ведущей актрисой театра на Таганке.С 1993 года она перешла работать в театр "Содружество актеров Таганки".
В 1986 году Зинаида Славина была удостоена звания народной артистки РСФСР
Наиболее известные фильмы с её участием: "Семейные обстоятельства", "Новенькая", "Високосный год", "О друзьях-товарищах", "Вашингтонский корреспондент", "Товарищ генерал", "Новоселье" и другие.
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