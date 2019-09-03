Курс доллара поднялся до 66,90 рубля

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-03T14:20:15+03:00

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Официальный курс европейской валюты к рублю, по данным Московской биржи на торгах во вторник, 3 сентября, потерял в цене 13 копеек. Таким образом стоимость евро опустилась до отметки 73,17 рубля.

Доллар напротив укрепился по отношению к российской валюте. "Американец" подорожал на 9 копеек и торгуется за 66,92 рубля.

На среду, 4 сентября, Центробанк России повысил ставки как европейской, так и американской валют. ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 66,9072 рубля, что более чем на 28 копеек выше предыдущего показателя, а евро будет на более чем 3 копейки дороже и продаваться за 73,2032 рубля.

Напомним, на прошлой неделе была тенденция, похожая на показатели иностранных валют на 3 сентября. Европейская валюта также теряла в цене на фоне укрепляющегося по отношению к рублю доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU