Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-03T15:30:22+03:00

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Дайвер проткнул себе голову копьем и чудом не задел мозг. Несчастного аквалангиста с гарпуном, прошедшим через всю голову запечатлели на фото очевидцы. Происшествие случилось на берегу одного из пляжей Южной Африки. Дайвер оказался священником. Пастора зовут Конни Хэллоуэлл.

Как пишет The Sun, чтобы доставить раненого в больницу, ему пришлось на месте отпиливать копье. С железякой в голове пастор не мог поместиться ни в одну машину медиков. Его сначала самолетом доставили в больницу Кингсвей в Дурбане, а затем перевели в больницу Св. Анны в Питермарицбурге, где ему удалили копье.

В больнице пастор поблагодарил всех, кто за него молилсяФото: Кадр видео

Врачи были в шоке – копье прошло в миллиметрах от органов, ответственных за зрение. Но пастор не ослеп и очень быстро пошел на поправку. Он даже опубликовал видео, поблагодарил всех, кто за него молился и сказал, что проблем со здоровьем у него нет. Шрамов от копья на лице священника практически не заметно.

ИСТОЧНИК KP.RU