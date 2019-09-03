2019-09-03T15:52:03+03:00
Происшествия

В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания

Из-под завалов извлекли тело одного погибшего
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания. Фото: Кадр из видео Полиции АнтверпенаВ Антверпене мощный взрыв разрушил три здания. Фото: Кадр из видео Полиции Антверпена
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 сентября, в жилом секторе в пригороде Антверпена мощный взрыв разрушил три многоэтажных дома.

На месте происшествия работают спасатели. Экстренные службы уже извлекли тело одного погибшего, но не исключают, что жертв инцидента может быть намного больше. Несколько человек получили ранения.

«Взрывом в Вилрейке разрушены три постройки. На месте происшествия работают экстренные службы. Есть несколько раненых, и еще остаются люди под завалами. Один уже извлечен», - сообщила пресс-служба полиции города.

За несколько часов до инцидента в пригороде Антверпена взрыв прогремел в южном предместье города - коммуне Вилрейк. В результате происшествия были разрушены три частных дома. Причиной мог стать взрыв бытового газа.

В августе утечка бытого газа в помещении рынка Анри Барбюса в граничащем с Парижем городе Леваллуа-Перре стала причиной крупного пожара, охватившего около тысячи квадратных метров торговых площадей.

Полиция оцепила место инцидента, в настоящий момент там работают спасатели. Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси
В Якутии в День знаний открываются три новых школы
Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе
Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом
Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины
В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест