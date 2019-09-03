СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-03T15:52:03+03:00

В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания. Фото: Кадр из видео Полиции Антверпена

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 сентября, в жилом секторе в пригороде Антверпена мощный взрыв разрушил три многоэтажных дома.

На месте происшествия работают спасатели. Экстренные службы уже извлекли тело одного погибшего, но не исключают, что жертв инцидента может быть намного больше. Несколько человек получили ранения.

«Взрывом в Вилрейке разрушены три постройки. На месте происшествия работают экстренные службы. Есть несколько раненых, и еще остаются люди под завалами. Один уже извлечен», - сообщила пресс-служба полиции города.

За несколько часов до инцидента в пригороде Антверпена взрыв прогремел в южном предместье города - коммуне Вилрейк. В результате происшествия были разрушены три частных дома. Причиной мог стать взрыв бытового газа.

В августе утечка бытого газа в помещении рынка Анри Барбюса в граничащем с Парижем городе Леваллуа-Перре стала причиной крупного пожара, охватившего около тысячи квадратных метров торговых площадей.

Полиция оцепила место инцидента, в настоящий момент там работают спасатели. Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

ИСТОЧНИК KP.RU