2019-09-03T15:48:31+03:00
Общество

Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе

В первый рейс после жесткой посадки Airbus A321 Дамир Юсупов вылетит 4 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пилот с 4 сентября вновь сядет за штурвал самолетаПилот с 4 сентября вновь сядет за штурвал самолетаФото: vk.com
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Дамир Юсупов стал известен как человек, благодаря которому произошло «чудо на кукурузном поле» - 15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку. Но благодаря умелым действиям экипажа корабля ни один человек из 230, что находились на блрту, не пострадал. Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил журналистам ТАСС, что Дамир возвращается к работе уже 4 сентября.

- Пассажирам все компенсации выплачены, - сказал Скуратов.

Напомним, авиавкомпания выплатила каждому пассажиру по сто тысяч рублей.

Причиной отказа двигателя у самолета стало попадание туда птицы. Сначала пилоты собирались развернуться и направить борт в аэропорт, но командир понял, что не дотянут и, не выпуская шасси, посадил воздушную машину прямо в кукурузном поле, что спасло жизни сотням людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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