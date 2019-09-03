В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
ТурСтат подсчитал, граждане каких государств чаще всего приезжают на отдых в Россию. В лидерах украинцы, представители соседнего государства чаще других въезжают в РФ. Далее идут уроженцы Казахстана, КНР и Финляндии.
В Совфеде готовы объяснить, почему соседи выбирают именно нашу страну. В Россию едут те, кто адекватно воспринимает происходящие в мире политические процессы.
- Для них Россия никакая не «страна-агрессор», а государство с аналогичной языковой, культурной средой, с таким же менталитетом. А вот те, кто воевал в Донбассе, представители националистических образований к нам не едут. Для себя они перечеркнули такую возможность, - комментирует ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.
Ранее Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна потеряла от блокады Крыма один миллиард долларов.
Это потенциальные потери в расчете на первый год. Чиновник сомневается, что удалось переориентироваться на другие рынки.
ИСТОЧНИК KP.RU