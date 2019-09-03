2019-09-03T15:48:00+03:00
Политика

В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России

По данным ТурСтата граждане соседнего государства чаще других соседей бывают в нашей стране
Елена АКИМОВА
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В ТурСтате подсчитали, что больше всего иностранцев, приезжающих в Россию - украинцыВ ТурСтате подсчитали, что больше всего иностранцев, приезжающих в Россию - украинцыФото: Олег УКЛАДОВ
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ТурСтат подсчитал, граждане каких государств чаще всего приезжают на отдых в Россию. В лидерах украинцы, представители соседнего государства чаще других въезжают в РФ. Далее идут уроженцы Казахстана, КНР и Финляндии.

В Совфеде готовы объяснить, почему соседи выбирают именно нашу страну. В Россию едут те, кто адекватно воспринимает происходящие в мире политические процессы.

- Для них Россия никакая не «страна-агрессор», а государство с аналогичной языковой, культурной средой, с таким же менталитетом. А вот те, кто воевал в Донбассе, представители националистических образований к нам не едут. Для себя они перечеркнули такую возможность, - комментирует ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

Ранее Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна потеряла от блокады Крыма один миллиард долларов.

Это потенциальные потери в расчете на первый год. Чиновник сомневается, что удалось переориентироваться на другие рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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