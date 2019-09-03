2019-09-03T15:56:32+03:00
Наука

Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов

Им приходится забывать о семье, личных интересах и материнстве
Людмила КАЮМОВА
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Космонавтика требует полной сосредоточенности и высокой концентрации усилий, поэтому на личную жизнь времени почти не остаетсяКосмонавтика требует полной сосредоточенности и высокой концентрации усилий, поэтому на личную жизнь времени почти не остаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский космонавт Александр Скворцов предупредил женщин, которые стремятся полететь в космос. Он акцентировал внимание на том, что представительницам прекрасного пола придется пожертвовать на время своими традиционными и привычными интересами «ради достижения высокой цели».

"Девушкам-кандидатам в космонавты придется очень много учиться и работать. Космонавтика требует полной сосредоточенности и высокой концентрации усилий, поэтому на личную жизнь времени почти не остается", - передает слова Александра Скворцова РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Российский космонавт также добавил, что при выборе этой профессии «придется на какое-то время забыть о материнстве».

Александр Скворцов в настоящий момент находится на Международной космической станции (МКС) с длительной экспедицией.

В начале лета Роскосмосом был объявлен набор в отряд космонавтов. Вполне возможно, что в него войдут женщины. В настоящее время в отряде числится пока только одна девушка. Её имя - Анна Кикина, гидротехник из Новосибирска, мастер спорта по многоборью и рафтингу. С 2014 года назначена на должность космонавт-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что NASA отменило запланированный выход в открытый космос женского тандема. Операция была сорвана из-за отсутствия на МКС скафандра нужного размера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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