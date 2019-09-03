Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
Российский космонавт Александр Скворцов предупредил женщин, которые стремятся полететь в космос. Он акцентировал внимание на том, что представительницам прекрасного пола придется пожертвовать на время своими традиционными и привычными интересами «ради достижения высокой цели».
"Девушкам-кандидатам в космонавты придется очень много учиться и работать. Космонавтика требует полной сосредоточенности и высокой концентрации усилий, поэтому на личную жизнь времени почти не остается", - передает слова Александра Скворцова РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Российский космонавт также добавил, что при выборе этой профессии «придется на какое-то время забыть о материнстве».
Александр Скворцов в настоящий момент находится на Международной космической станции (МКС) с длительной экспедицией.
В начале лета Роскосмосом был объявлен набор в отряд космонавтов. Вполне возможно, что в него войдут женщины. В настоящее время в отряде числится пока только одна девушка. Её имя - Анна Кикина, гидротехник из Новосибирска, мастер спорта по многоборью и рафтингу. С 2014 года назначена на должность космонавт-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что NASA отменило запланированный выход в открытый космос женского тандема. Операция была сорвана из-за отсутствия на МКС скафандра нужного размера.
ИСТОЧНИК KP.RU