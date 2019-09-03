Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-03T16:03:58+03:00

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Звезда фильмов «Офицеры» и «Анна Каренина» Василий Лановой посоветовал москвичам не слушать оппозиционера Алексея Навального и сделать свой собственный выбор, за кого проголосовать 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Народный артист СССР призвал поддержать кандидатов, готовых к конструктивному диалогу с властями, - тех, кто действительно будет решать конкретные проблемы жителей столицы, а не заниматься популизмом.

85-летний Василий Лановой рассказал, что составил свой собственный список кандидатов, за которых он готов проголосовать. При этом актер руководствовался тем, что раз Навальный объявил этих кандидатов «провластными», то все разумные москвичи должны как раз поддержать их, а не идти на поводу у оппозиционера.

- Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против «провластных» кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов, - рассказал Василий Лановой «Аргументам и фактам». - Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует.

Издание приводит полный «список Ланового» с именами кандидатов, за которых знаменитый артист готов отдать свой голос.

Напомним, выборы в депутаты Московской городской думы пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября. Москвичи выберут 45 депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным округам.

При этом в трех округах столицы впервые в России пройдет электронное голосование. Жители этих округов могут сами выбрать, как именно они предпочитают отдать свой голос: традиционно на избирательном участке или же удаленно онлайн. Для того, чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru не позднее 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU