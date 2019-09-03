2019-09-03T16:19:57+03:00
Общество

В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси

Расследованием исчезновения работы самого известного уличного художника занялась полиция
Юлия САЛЬНИКОВА
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Крысу художник нарисовал на дорожном знакеКрысу художник нарисовал на дорожном знакеФото: Instagram.com
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Граффити Бэнкси уходят на аукционах за рекордные суммы – по миллиону долларов за картину. Таинственности рисункам добавляет то, что сам художник остается анонимным. Он использует технику трафарета при нанесении своих уличных работ. Заполучить одну из картин Бэнкси, причем совершенно бесплатно, пожелал неизвестный в Париже.

В столице Франции сообщили об исчезновении «крысы» Бэнкси. Телеканал LCL передает, что граффити было сделано на оборотной стороне дорожного знака на улице Рамбюто, недалеко от центра Помпиду.

К расследованию инцидента подключилась полиция.

На странице в инстаграм Бэнкси пока никак не прокомментировал кражу его работы. Об этой картине он писал ранее:

- Она посвящена пятидесятилетию со дня восстания в Париже в 1968 году. Родина современного трафаретного искусства, - писал Бэнкси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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