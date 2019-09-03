В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-03T16:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В жизни Омского региона 3 сентября начался отсчет нового значимого этапа. Вместо того чтобы захоранивать в землю тысячи тонн опасного пластика, стекла и металла, в Омске научились отделять эти материалы и давать им вторую жизнь. 20 тонн в час! Именно столько мусора будет обрабатывать первый омский мусоросортировочный завод. Региональному оператору по ТКО – компании «Магнит» - удалось в сжатые сроки за свой счет возвести два мусоросортировочных комплекса мощностью сотни тысяч тонн в год. Областному бюджету и простым омичам появление новых предприятий не стоило ни копейки. Многие регионы пока могут лишь мечтать о появлении собственных объектов обработки отходов.

Реформа отрасли ТКО в Омской области.

Читать подробнее: https://www.kp.ru/daily/27024/4087146/

ИСТОЧНИК KP.RU