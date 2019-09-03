2019-09-03T16:19:30+03:00
Экономика

В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод

На нем буду перерабатывать 20 тонн мусора в час
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Сортировщики прошли обучение - более ста часов каждый! Автор фото: Елена МОИСЕЕНКОСортировщики прошли обучение - более ста часов каждый! Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО
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В жизни Омского региона 3 сентября начался отсчет нового значимого этапа. Вместо того чтобы захоранивать в землю тысячи тонн опасного пластика, стекла и металла, в Омске научились отделять эти материалы и давать им вторую жизнь. 20 тонн в час! Именно столько мусора будет обрабатывать первый омский мусоросортировочный завод. Региональному оператору по ТКО – компании «Магнит» - удалось в сжатые сроки за свой счет возвести два мусоросортировочных комплекса мощностью сотни тысяч тонн в год. Областному бюджету и простым омичам появление новых предприятий не стоило ни копейки. Многие регионы пока могут лишь мечтать о появлении собственных объектов обработки отходов.

Реформа отрасли ТКО в Омской области.

Реформа отрасли ТКО в Омской области.

Читать подробнее: https://www.kp.ru/daily/27024/4087146/

ИСТОЧНИК KP.RU

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