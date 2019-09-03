После критики Путина Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших во время паводка

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-03T16:26:52+03:00

Герман Греф сообщил, что решение о реструктуризации будет приниматься индивидуально по каждому клиенту Фото: Тимур ХАНОВ

Герман Греф сообщил, что решение о реструктуризации будет приниматься индивидуально по каждому клиенту

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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и жителям региона. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», - сказал он.

Греф уточнил, что решение о реструктуризации долгов будет приниматься индивидуально по каждому клиенту. Для этого будут учитываться конкретная ситуации клиента и размер ущерба.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание реструктурировать кредиты жителям Приангарья. Российский лидер назвал пересмотр долгов «несерьезным вопросом» для банка «с рекордными доходами».

На совещании в Иркутской области Путин также сообщил, что государство «будет строить жилье, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали».

Напомним, в конце июня поводки в Иркутской области унесли жизни 25 человек и почти 11 тысяч домов были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU