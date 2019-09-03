2019-09-03T16:24:06+03:00
Общество

Учебный год в Вологодской области снова начался с открытия новой школы

За последние три года в регионе открыли уже пять новых школ
Лариса ТУРОВА
Поделиться:
Класс новой школы в Череповце. Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области.Класс новой школы в Череповце. Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области.
Изменить размер текста:

На сегодняшний день новая школа в Череповце, открывшая двери для почти двух тысяч учеников, является и самой современной. По словам ее директора, Антона Муромцева, «здание буквально напичкано техникой. Каждый класс представляет собой отдельную лабораторию».

Она расположена в одном из быстроразвивающихся районов города, где нехватка школ особо ощутима – во вторую смену здесь, до открытия новой школы, занималась почти половина школьников. Для перевода всех учеников на режим первой смены потребуется еще одна такая же вместительная школа. И она будет построена к началу 2021 учебного года, и еще одна подобная школа на тысячу мест откроется в Вологде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство будущих школ поддержал президент страны на недавней встрече с губернатором Олегом Кувшинниковым. Проекты обеих школ будут закончены до конца этого года, в начале следующего ожидается получение федеральной субсидии по нацпроекту «Образование» и старт строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам
После критики Путина Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших во время паводка
В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод
Правительство выделит 4 миллиарда рублей на улучшение SSJ-100
В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета
В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси
В Якутии в День знаний открываются три новых школы
Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания
В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе
Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом
Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины
В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест