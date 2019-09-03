Учебный год в Вологодской области снова начался с открытия новой школы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-03T16:24:06+03:00

За последние три года в регионе открыли уже пять новых школ

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На сегодняшний день новая школа в Череповце, открывшая двери для почти двух тысяч учеников, является и самой современной. По словам ее директора, Антона Муромцева, «здание буквально напичкано техникой. Каждый класс представляет собой отдельную лабораторию».

Она расположена в одном из быстроразвивающихся районов города, где нехватка школ особо ощутима – во вторую смену здесь, до открытия новой школы, занималась почти половина школьников. Для перевода всех учеников на режим первой смены потребуется еще одна такая же вместительная школа. И она будет построена к началу 2021 учебного года, и еще одна подобная школа на тысячу мест откроется в Вологде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство будущих школ поддержал президент страны на недавней встрече с губернатором Олегом Кувшинниковым. Проекты обеих школ будут закончены до конца этого года, в начале следующего ожидается получение федеральной субсидии по нацпроекту «Образование» и старт строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU