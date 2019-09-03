Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-03T16:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Участковым врачам и работникам фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленной местности могут назначить дополнительную денежную выплату. С соответствующим поручением к кабинету министров обратился глава государства. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность назначения ежемесячной выплаты работникам первичной помощи. Размер ее пока не известен.

Напомним, зарплата бюджетников по майским указам должна быть не меньше средней по региону. Деньги из федеральной казны переводили, а рядовые врачи на местах по-прежнему получали скромные зарплаты.

В этом году в ряде регионов начались разбирательства на эту тему. Где-то оказалось, что большими премиями со всей больницу главврач побаловал только себя. Президент обратился к Татьяне Голиковой, чтобы выяснить - почему перестали «работать» средства, которые государство выделяет на нацпроект «Здравоохранение»

ИСТОЧНИК KP.RU