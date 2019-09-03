2019-09-03T16:55:16+03:00
Общество

Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам

Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры финансово поощрения сотрудникам первичной медпомощи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин дал задание кабинету министровВладимир Путин дал задание кабинету министровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Участковым врачам и работникам фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленной местности могут назначить дополнительную денежную выплату. С соответствующим поручением к кабинету министров обратился глава государства. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность назначения ежемесячной выплаты работникам первичной помощи. Размер ее пока не известен.

Напомним, зарплата бюджетников по майским указам должна быть не меньше средней по региону. Деньги из федеральной казны переводили, а рядовые врачи на местах по-прежнему получали скромные зарплаты.

В этом году в ряде регионов начались разбирательства на эту тему. Где-то оказалось, что большими премиями со всей больницу главврач побаловал только себя. Президент обратился к Татьяне Голиковой, чтобы выяснить - почему перестали «работать» средства, которые государство выделяет на нацпроект «Здравоохранение»

ИСТОЧНИК KP.RU

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