Голограмму Уитни Хьюстон отправят в гастрольный тур
Популярная певица Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Тело звезды нашли в гостиничном номере. В легких певицы обнаружили воду. По одной из версий, она умерла, захлебнувшись в ванной. Для поклонников ее гибель стала настоящим ударом. Но в дело вступили компьютерщики. Два года команда профессионалов трудилась над голограммой популярной певицы, чтобы Уитни, хоть и не настоящая, могла собирать полный зал.
Как пишет The Independent, концерты компьютерной Хьюстон пройдут только в Великобритании. Со сцены голограмма исполнит главные хиты певицы I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.
По одной из версий смерть певицы могла наступить в результате передозировки наркотиков. Официально близкие эту информацию не подтвердили. Незадолго до трагедии, в пятницу, Хьюстон выступала на концерте в честь памяти Майкла Джексона в Madison Square Garden. Поклонников и СМИ тогда поразила чрезвычайная худоба певицы.
ИСТОЧНИК KP.RU