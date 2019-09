Голограмму Уитни Хьюстон отправят в гастрольный тур

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-03T17:13:04+03:00

Популярная певица Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Тело звезды нашли в гостиничном номере. В легких певицы обнаружили воду. По одной из версий, она умерла, захлебнувшись в ванной. Для поклонников ее гибель стала настоящим ударом. Но в дело вступили компьютерщики. Два года команда профессионалов трудилась над голограммой популярной певицы, чтобы Уитни, хоть и не настоящая, могла собирать полный зал.

Как пишет The Independent, концерты компьютерной Хьюстон пройдут только в Великобритании. Со сцены голограмма исполнит главные хиты певицы I Wanna Dance With Somebody, The Greatest Love of All и другие.

По одной из версий смерть певицы могла наступить в результате передозировки наркотиков. Официально близкие эту информацию не подтвердили. Незадолго до трагедии, в пятницу, Хьюстон выступала на концерте в честь памяти Майкла Джексона в Madison Square Garden. Поклонников и СМИ тогда поразила чрезвычайная худоба певицы.

