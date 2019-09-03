Правительство Белоруссии направило Лукашенко проект программы интеграции с Россией

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-03T17:14:36+03:00

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Совет министров Белоруссии передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко проект программы действий по интеграции с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

«Документ передан в администрацию президента Беларуси», - передает ТАСС слова пресс-секретаря главы правительства.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас намерен в начале сентября провести встречу с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым для предварительного подписания проекта, после чего документ могут опубликовать для того, чтобы «у общественности были сняты какие-то опасения по поводу суверенитета».

Напомним, накануне в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его белорусский коллега обсудили вопросы реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также развития двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU