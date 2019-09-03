2019-09-03T18:09:27+03:00
Политика

Посла США пригласили на заседание Госдумы по вмешательства в дела России

Приедет ли Джона Хантсман по приглашению, пока не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хантсмана пригласили на комиссию в Госдуму РФХантсмана пригласили на комиссию в Госдуму РФФото: Евгения ГУСЕВА
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США. Джон Хантсман пока не ответил на приглашение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова американское сообщила, что американское посольство опубликовало в интернете подробный маршрут субботнего митинга в Москве. Она напомнила, что правительство США неоднократно выступало с заявлениями воздержаться от вмешательства в их внутренние дела, при этом сами допустили распространение информации о российской акции.

- Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда "Дойче велле" на русском языке публикует призыв: "Москвичи, выходите". Вот именно так, антижурналистски они освещают то, что происходит у нас в стране, - прокомментировала факт вмешательства во внутренние дела России Захарова.

Официальный представитель МИД России считает, что американские журналисты занимаются не информированием, а агитацией, публикую подобную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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