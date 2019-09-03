2019-09-03T19:22:08+03:00
Политика

Правящая Консервативная партия Британии потеряла большинство голосов в парламенте

Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тори лишились большинства голосовТори лишились большинства голосовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из партии Бориса Джонсона вышел бывший замминистра юстиции Филипп Ли. На своей странице в твиттер она написал о принятом решении, объяснив, что партия консерваторов стремится осуществить Brexit без сделки с Евросоюзом. Это по его мнению несет ущерб интересам страны.

- После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии, - написал Ли в соцсетх.

После его ухода правящая партия лишилась большинства голосов в парламенте Великобритании

Филипп Ли стал седьмым депутатом, покинувшим партию. Глава тори Борис Джонсон считает, что отсрочка «развода» с ЕС ставит под угрозу само существование Консервативной партии. Он также заявлял, что «британцы не простят новой отсрочки Brexit».

ИСТОЧНИК KP.RU

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