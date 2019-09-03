2019-09-03T20:00:51+03:00
Политика

Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за смерти сестры

В семье лидера фракции «Батькивщина» случилось горе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной РадыЮлия Тимошенко пропустила заседание Верховной РадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду и не голосовала за отмену депутатской неприкосновенности из-за горя в семье. Экс премьер-министр Украины, напомним, является депутатом, но 3 сентября не смогла принять участие в заседании. Как удалось выяснить журналистам КП в Украине, у Юлии Тимошенко умерла двоюродная сестра. 47-летняя Татьяна Шарапова проживала в Днепре. Мать женщины, тетя Тимошенко, возглавляет Днепропетровскую областную организацию «Батьковщины».

Официальное прощание состоялось 3 сентября в театре имени Шевченко в Днепре. Накануне в доме матери Юлии Тимошенко прошло отпевание.

Напомним, Тимошенко участвовала в выборах президента Украины в 2019 году. По результатам голосов избирателей она осталась на третьем месте, уступил Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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