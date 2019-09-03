В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность – 3 сентября за закон проголосовало большинство членов парламента Украины. Вступят в силу изменения с 1 января 2020 года. В Совете Федерации напомнили, что инициативе не первый год. Разговоры об отмене депутатской неприкосновенности на Украине шли в течение 20 лет.
- Это было и в эту предвыборную кампанию, — отметил в разговоре с журналистами RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков.
Он считает, что закон может открыть возможности «для борьбы с инакомыслием».
Цеков отметил, что депутатская неприкосновенность не освобождает от наказания в случае, если парламентарий нарушил закон.
- Если человек совершает какое-то преступление, то с учётом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается, - пояснил Цеков.
ИСТОЧНИК KP.RU