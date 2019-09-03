В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине

СЕГОДНЯ 20:04 2019-09-03T20:09:08+03:00

Депутат Сергей Цеков считает, что это может «открыть возможность для борьбы с инакомыслием»

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Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность – 3 сентября за закон проголосовало большинство членов парламента Украины. Вступят в силу изменения с 1 января 2020 года. В Совете Федерации напомнили, что инициативе не первый год. Разговоры об отмене депутатской неприкосновенности на Украине шли в течение 20 лет.

- Это было и в эту предвыборную кампанию, — отметил в разговоре с журналистами RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков.

Он считает, что закон может открыть возможности «для борьбы с инакомыслием».

Цеков отметил, что депутатская неприкосновенность не освобождает от наказания в случае, если парламентарий нарушил закон.

- Если человек совершает какое-то преступление, то с учётом доказательств, которые будут представлены, депутатская неприкосновенность снимается, - пояснил Цеков.

ИСТОЧНИК KP.RU