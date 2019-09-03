2019-09-03T20:21:02+03:00
Происшествия

В турецком бассейне утонула девочка из России

Трагедия произошла на одном из курортов Антальи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ребенок отдыхал в Турции с РодителямиРебенок отдыхал в Турции с РодителямиФото: ТАСС
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В Турции погиба шестилетняя россиянка. Девочка утонула в бассейне одного из отелей Антальи. Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, все произошло в отеле Maya World Beach, который находится в Окурджалар.

Когда очевидцы достали из воды девочку, она была без сознания. Пострадавшую доставили в одну из больниц города. Однако, спасти юную россиянку не удалось. Она скончалась в медучреждении.

Это уже второй ребенок из России, который погиб в 2019 году на курортах Турции. В результате несчастного случая в бассейне отеля Sunhill скончалась 12-летняя москвичка. Рука девочки застряла в трубе, расположенной на дне бассейна. Отец и сотрудники отеля вырвали часть конструкции, чтобы вызволить ребенка. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка. Все это время девочка находилась в коме. Спасти москвичку не смогли.

Сегодня, 3 сентября, стало известно об еще одной россиянке, которая впала в кому после купания в Турции. Девушку доставили спецрейсом в Москву. Но ее сердце не выдержало и медики констатировали смерть 19-летней студентки из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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