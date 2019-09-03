Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии

СЕГОДНЯ 21:32 2019-09-03T21:34:10+03:00

Когда на ошибку обратили внимание журналисты, глава Белого дома внес исправления, но не во всем тексте

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Дональд Трамп ответил на критику мэра Лондона Садика Хана в своем твиттер. Ранее Хан обратил внимание американской общественности на то, что глава Белого дома в разгар рабочего дня играет в гольф. Это сильно разозлило Трампа и он поспешил ответить мэру:

- Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф. Этот кратковременный отдых был совершенно уместным и не помешал рабочему процессу.

Дональд Трамп посоветовал Садику Хану заняться борьбой против преступности в Лондоне, а не критиковать других. Правда, журналисты обратили внимание не столько на содержание послания, сколько на форму. В имени и фамилии мэра президент допустил ошибки. После исправил, но только в начале сообщения.

Ранее СМИ писали о еще одной ошибке американского президента – он неверно нарисовал флаг США.

ИСТОЧНИК KP.RU