Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
Дональд Трамп ответил на критику мэра Лондона Садика Хана в своем твиттер. Ранее Хан обратил внимание американской общественности на то, что глава Белого дома в разгар рабочего дня играет в гольф. Это сильно разозлило Трампа и он поспешил ответить мэру:
- Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф. Этот кратковременный отдых был совершенно уместным и не помешал рабочему процессу.
Дональд Трамп посоветовал Садику Хану заняться борьбой против преступности в Лондоне, а не критиковать других. Правда, журналисты обратили внимание не столько на содержание послания, сколько на форму. В имени и фамилии мэра президент допустил ошибки. После исправил, но только в начале сообщения.
Ранее СМИ писали о еще одной ошибке американского президента – он неверно нарисовал флаг США.
ИСТОЧНИК KP.RU