2019-09-03T21:44:34+03:00
Политика

Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи

Визит Флорансы Парли запланирован на 9 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Флоранса Парли приедет в Россию 9 сентябряФлоранса Парли приедет в Россию 9 сентябряФото: REUTERS
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Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Напомним, министр вооруженных сил Франции должна прилететь в Москву 9 сентября. Детали этой встречи Шойгу обсудил с Парли по телефону 3 сентября.

Звонок состоялся «С целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2».

В этом году стало известно, что Франция намерена создать гиперзвуковой планер V-Max, который сможет выполнять полёты на скорости более пяти чисел Маха. При этом Франция обвинила Россию в том, что страна может использовать спутник "Луч-Олимп" для шпионажа. Аппарат якобы слишком близко подлетал к чужим орбитальным объектам.

Министры по телефону обменялись мнениями «по широкому спектру региональных проблем в контексте развития взаимодействия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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