Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах

СЕГОДНЯ 22:12 2019-09-03T22:12:18+03:00

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Президент Бразилии не скрывает своего отрицательного отношения к гомосексуалистам и активно вмешивается в вопросы сексуального воспитания населения. На своей странице в твиттер Жаир Болсонару написал обращение к министерству образования. Он потребовал подготовить законопроект, запрещающий распространение в школах «гендерной идеологии», которая предполагает свободу выбора пола.

Законопроект должны разработать «в целях всесторонней защиты детей, предусмотренной конституцией», уточнил Болсонару.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU