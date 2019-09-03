Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Жаир Болсонару поручил подготовить законопроект
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Президент Бразилии не скрывает своего отрицательного отношения к гомосексуалистам и активно вмешивается в вопросы сексуального воспитания населения. На своей странице в твиттер Жаир Болсонару написал обращение к министерству образования. Он потребовал подготовить законопроект, запрещающий распространение в школах «гендерной идеологии», которая предполагает свободу выбора пола.
Законопроект должны разработать «в целях всесторонней защиты детей, предусмотренной конституцией», уточнил Болсонару.
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ИСТОЧНИК KP.RU