Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Отпущенный в августе из под ареста журналист Кирилл Вышинский заявил, что намерен добиваться снятия обвинения в рамках закона. В интервью телеканалу «Россия 24» Вышинский обозначил свою позицию:
- Я не хотел бы, чтобы Зеленский позвонил и это произошло по звонку. Потому что всё, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки. Поэтому я хочу, чтобы было по закону.
Он напомнил, что если уголовное дело решился в суде, то «ложь будет сразу видна».
Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене и поддержке ЛДНР. Его арестовали в мае прошлого года, а отпустили только в августе 2019 года. Он отказался участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Вышинский не видит в этой процедуре смысла в отношении себя, поскольку итак находится на свободе.
ИСТОЧНИК KP.RU