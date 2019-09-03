Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону

СЕГОДНЯ 22:30 2019-09-03T22:36:56+03:00

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Отпущенный в августе из под ареста журналист Кирилл Вышинский заявил, что намерен добиваться снятия обвинения в рамках закона. В интервью телеканалу «Россия 24» Вышинский обозначил свою позицию:

- Я не хотел бы, чтобы Зеленский позвонил и это произошло по звонку. Потому что всё, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки. Поэтому я хочу, чтобы было по закону.

Он напомнил, что если уголовное дело решился в суде, то «ложь будет сразу видна».

Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене и поддержке ЛДНР. Его арестовали в мае прошлого года, а отпустили только в августе 2019 года. Он отказался участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Вышинский не видит в этой процедуре смысла в отношении себя, поскольку итак находится на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU