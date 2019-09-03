2019-09-03T23:01:59+03:00
Общество

В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов

Об этом сообщили в Министерстве обороны России
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Атака на российские военные объекты в Сирии совершена 3 сентябряАтака на российские военные объекты в Сирии совершена 3 сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские комплексы противовоздушной обороны сбили в Сирии два беспилотника террористов. В министерстве обороны России уточнили, что комплексы находились на авиабазе Хмеймим.

Беспилотники замечены около 21.20 по московскому времени. Они приближались к базе с северо-запада.

- Два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях, - сообщили в ведомстве.

Никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее kp.ru писал, что во на уничтоженных в 2018 году беспилотниках, с помощью которых террористы пытались совершить атаку на российские военные объекты в Сирии, была обнаружена взрывчатка, предположительно изготовленная на Украине. Это показало исследование. В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов террористы начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства.

Экспертизу двух уничтоженных 3 сентября беспилотников только предстоит провести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира
Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой
Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи
Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
США ввели санкции в отношении иранского космического агентства
В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер
В турецком бассейне утонула девочка из России
В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за горя в семье