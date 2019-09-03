В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов

СЕГОДНЯ 22:53 2019-09-03T23:01:59+03:00

Об этом сообщили в Министерстве обороны России

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Российские комплексы противовоздушной обороны сбили в Сирии два беспилотника террористов. В министерстве обороны России уточнили, что комплексы находились на авиабазе Хмеймим.

Беспилотники замечены около 21.20 по московскому времени. Они приближались к базе с северо-запада.

- Два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях, - сообщили в ведомстве.

Никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее kp.ru писал, что во на уничтоженных в 2018 году беспилотниках, с помощью которых террористы пытались совершить атаку на российские военные объекты в Сирии, была обнаружена взрывчатка, предположительно изготовленная на Украине. Это показало исследование. В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов террористы начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства.

Экспертизу двух уничтоженных 3 сентября беспилотников только предстоит провести.

ИСТОЧНИК KP.RU