Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира

СЕГОДНЯ 23:25 2019-09-03T23:31:57+03:00

Об этом Джеймс Мэттис написал в своей книге

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Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис считает «самой опасной» страной мира Пакистан. Свое мнение он изложил и объяснил в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead, которая появилась в продаже во вторник, 3 сентября.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан – самая опасная из-за радикализации общества и наличия ядерного оружия», - приводит выдержки из книги экс-главы Пентагона Hindustan Times.

Мэттис пишет, что нельзя допустить, чтобы «самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, размножающихся в этой стране, предупреждая: «результат будет катастрофическим».

Напомним, отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, известного как «Бешеный Пес», президент США назначил руководителем Минобороны страны в январе 2017 года. А в декабре 2018 года, как писал сайт kp.ru, Мэттис подал в отставку, объяснив свое решение разногласиями с главой Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU