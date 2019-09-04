МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы

СЕГОДНЯ 01:29 2019-09-04T01:42:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не считать борьбу Советской Армии с фашизмом освобождением Европы. С таким заявлением болгарский МИД выступил в связи с выставкой «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая 9 сентября отроется в Российском культурном центре в Софии.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», - в частности, говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Российское посольство в Болгарии выразило удивление такой позицией Софии. В димписсии подчеркнули, что будущая выставка «направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ», многие из которых были ранее неизвестны или засекречены.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», - цитирует ответ российского посольства ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU