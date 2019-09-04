2019-09-04T03:13:21+03:00
Политика

Премьер-министр Индии прибыл в Россию с официальным визитом

Самолет Нарендра Моди в среду утром приземлился в аэропорту Владивостока
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Индии Нарендра МодиПремьер-министр Индии Нарендра МодиФото: REUTERS
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Утром в среду, 4 сентября, самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди приземлился в аэропорту Владивостока, где позже днем пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Перед началом переговоров в узком и расширенном составах глава российского государства и индийский премьер посетят судостроительный комплекс «Звезда».

А на следующий день, в четверг, Нарендра Моди вместе с другими зарубежными лидерами примет участие в пленарном заседании в Восточного экономического форума (ВЭФ). Премьер Индии был приглашен на форум в качестве главного гостя, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне во Владивостоке открылся Пятый Восточный экономический форум. В первый день работы участники ВЭФ провели конференцию «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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