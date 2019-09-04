2019-09-04T07:08:00+03:00
Общество

Погода в Москве на 4 сентября 2019 года: ожидается дождь и гроза

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 4 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дожди будут идти до конца неделиДожди будут идти до конца неделиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 4 сентября 2019 года будет облачной с прояснениями. Днем достаточно тепло - +22..+24 градуса. Ветер юго-восточного направления дует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Местами по городу возможен кратковременный дождь, а также гроза. Атмосферное давление остается в пределах нормы - 747 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на четверг, 5 сентября, также ожидаются небольшие осадки. Сохранится такая погода как минимум до конца текущей недели.

Сайт kp.ru писал, что ближе к выходным в Москве станет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни, но погода все равно останется довольно теплой для сентября. Называть это бабьим летом не стоит - настоящая жара еще впереди. Она придет примерно во второй половине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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