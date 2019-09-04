Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.
Американского лидера пригласили на памятные мероприятия в Варшаву, но он не смог их посетить из-за обрушившегося на страну урагана "Дориан", вместо этого политик направил своим коллегам "отличное сообщение" в виде вице-президента США Майка Пенса. Также он передал поздравления к 80-летию через журналистов.
"Я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. В нашей стране много поляков — возможно, около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей", — цитирует Трампа издание Newsweek.
Сайт kp.ru писал, что торжественные мероприятия по случаю 80-летия со дня вторжения нацистской Германии в Польшу пройдут без участия лидеров США, России, Белоруссии, Казахстана и Армении.
И если Трамп не поехал в Польшу из-за стихийного бедствия, то, например, белорусский глава Александр Лукашенко отказался от визита из солидарности с Москвой. Дело в том, что польские власти не пригласили на мероприятия российского президента Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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