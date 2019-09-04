2019-09-04T08:12:37+03:00
Политика

Жириновский поблагодарил украинский власти за «развал» страны

Российский политик отреагировал на принятие Верховной Радой закона о снятии депутатской неприкосновенности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Жириновский отреагировал на принятие закона о депутатской неприкосновенности на Украине Фото: пресс-служба ЛДПРВладимир Жириновский отреагировал на принятие закона о депутатской неприкосновенности на Украине Фото: пресс-служба ЛДПР
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Владимир Жириновский считает новый закон Украины о снятии депутатской неприкосновенности одним из шагов по «развалу страны». В эфире телеканала «Россия 1» политик высказал мнение, что принятые изменения ввели только для того, чтобы заставить украинских депутатов замолчать и принять невыгодные законы6

- Президент не понимает, о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!

Закон о неприкосновенности депутатов по мнению Жириновского станет началом «разрушения государства Украина». Когда парламент замолчит, добавил политик, у страны возникнут проблемы.

Владимир Жириновский известен своими резкими высказываниями. Так, он заявил, что не уверен, что с Зеленским можно договориться и попытался предсказать будущее Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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