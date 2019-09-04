Жириновский поблагодарил украинский власти за «развал» страны
Владимир Жириновский считает новый закон Украины о снятии депутатской неприкосновенности одним из шагов по «развалу страны». В эфире телеканала «Россия 1» политик высказал мнение, что принятые изменения ввели только для того, чтобы заставить украинских депутатов замолчать и принять невыгодные законы6
- Президент не понимает, о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!
Закон о неприкосновенности депутатов по мнению Жириновского станет началом «разрушения государства Украина». Когда парламент замолчит, добавил политик, у страны возникнут проблемы.
Владимир Жириновский известен своими резкими высказываниями. Так, он заявил, что не уверен, что с Зеленским можно договориться и попытался предсказать будущее Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU