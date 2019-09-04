Авиабилеты подорожали на 7% в первом полугодии

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-04T08:49:43+03:00

За полгода цены на авиабилеты выросли на 7% Фото: Иван ВИСЛОВ

Динамика по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости керосина

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Стоимость билетов на авиаперелеты в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом начальник департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова сообщила в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

"За полгода [цены на авиабилеты выросли] на 7% ",- сказала глава департамента.

При этом она уточнила, что динамика по итогам текущего года будет зависеть в основном от стоимости авиакеросина, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что, согласно прогнозу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, к концу 2019 года стоимость авиабилетов увеличится на 9-10%. Расходы перевозчиков существенно растут - топливо дорожает, как и услуги аэропортов, а расплачиваться за это приходится пассажирам. Компании пытаются исправлять ситуацию, вводя новые "экономичные" тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU