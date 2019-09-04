2019-09-04T09:16:16+03:00
Политика

Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу

Обсуждение состоится уже на следующей неделе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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РФ, Украина и ЕС в скором времени выберут дату проведения переговоров по газуРФ, Украина и ЕС в скором времени выберут дату проведения переговоров по газуФото: EAST NEWS
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Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

"Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время", - сказал глава ведомства.

При этом он напомнил, что стороны изначально договаривались встретиться в сентябре, передает ТАСС.

Напомним, что действие контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает к концу года. Сайт kp.ru писал, что "Газпром" готовы заключить с "Нафтогазом" новое краткосрочное соглашение, поскольку долгосрочное невыгодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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