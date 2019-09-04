В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
В давке одного из торговых центров китайской провинции Сычуань пострадали 16 человек. К открытию магазина 4 сентября пришли сотни жителей. Все хотели поучаствовать в выгодной провокации одной из фирм торгового центра, масштабную рекламу с привлекательным для покупателя предложением заранее разместили в городе.
Когда двери ТЦ открыла охрана, толпа ринулась внутрь. Как сообщают РИА Новости, началась давка. Упавших покупателей буквально начали топтать. С места ЧП увезли в больницу 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Похожее ЧП произошло несколько лет назад в Шанхае. Причиной стал приезд в страну Дэвида Бекхема. В давке пострадали семь человек. Толпа прорвала оцепление и ринулась к машине известного футболиста. Среди пострадавших охрана и полиция.
В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU