В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-04T09:19:54+03:00

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Нагрузка на работодателей по взносам во внебюджетные фонды может возрасти. Сегодня бизнес делает отчисления в размере 30 процентов, предлагается добавить еще один процент и увеличить показатель до 31%. Разницу хотят направлять на развитие нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Предложение поступило от рабочей группы при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере. Все расчеты и обоснования специалисты обещают представить в ноябре.

- По мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать. Сейчас этим занимается соцзащиты, но там слишком много задач. Зачастую приоритеты ставятся не в пользу старшего поколения. Порой соцработник приходит раз в неделю, - рассказал «Известиям» участник этой группы Александр Сафонов.

Сейчас эта проблема решается за счет детей – они оплачивают сиделок или ухаживают сами. Но много тех, кто живет в других регионах и не имеет возможность помогать.

Поэтому новая система страхования может стать альтернативой. Повышенный один процент пойдет в Фонд социального страхования (сейчас отчисления составляют 2,9%) – эта сумма будет гарантировать пожилому человеку трехразовое кормление, мытье, уборку.В зависимости от накопленной суммы, пакет ухода может быть расширенным.

В свою очередь эксперты полагают, что увеличение нагрузки на работодателей вынудит их уйти в тень.

Ранее Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи. Это поднимет качество жизни стариков. Тем, кто решится взять к себе пожилого человека, обещают платить пособие, примерно 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU