Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
Китай обвинил американскую логистическую компанию FedEx в попытке нелегально доставить партию холодного оружия в Гонконг, который сейчас охвачен массовыми протестами.
Речь идет о посылке с необычными ножами нестандартной формы и размера. Отправление было найдено в одном из отделений FedEx на территории материкового Китае. Его содержимое арестовано.
Стоит отметить, что на территории КНР запрещена продажа, производство и приобретение такого рода ножей. Они попадают под определение "опасного оружия" и требуют специального разрешения. Именно поэтому после обнаружения посылки было начато расследование.
В самой FedEx уже заявили, что вызвавшее вопросы почтовое отправление обработали должным образом в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Оно поступило от регулярного клиента и не нарушало установленные правила, передает газета South China Morning Post.
Сай kp.ru писал, что в Гонконге сейчас довольно напряженно. В регионе вот уже четвертый месяц проходят массовые протесты, сопровождаемые столкновениями активистов с полицией.
Гонконгский путь.Дарья АСЛАМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU