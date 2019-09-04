Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-04T09:50:44+03:00

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Китай обвинил американскую логистическую компанию FedEx в попытке нелегально доставить партию холодного оружия в Гонконг, который сейчас охвачен массовыми протестами.

Речь идет о посылке с необычными ножами нестандартной формы и размера. Отправление было найдено в одном из отделений FedEx на территории материкового Китае. Его содержимое арестовано.

Стоит отметить, что на территории КНР запрещена продажа, производство и приобретение такого рода ножей. Они попадают под определение "опасного оружия" и требуют специального разрешения. Именно поэтому после обнаружения посылки было начато расследование.

В самой FedEx уже заявили, что вызвавшее вопросы почтовое отправление обработали должным образом в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Оно поступило от регулярного клиента и не нарушало установленные правила, передает газета South China Morning Post.

Сай kp.ru писал, что в Гонконге сейчас довольно напряженно. В регионе вот уже четвертый месяц проходят массовые протесты, сопровождаемые столкновениями активистов с полицией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729546" frameborder="0"></iframe> Гонконгский путь.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU