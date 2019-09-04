2019-09-04T09:50:44+03:00
В мире

Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг

Арестованная посылка содержала партию необычных ножей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китай обвинил FedEx в отправке холодного оружия в ГонконгКитай обвинил FedEx в отправке холодного оружия в ГонконгФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китай обвинил американскую логистическую компанию FedEx в попытке нелегально доставить партию холодного оружия в Гонконг, который сейчас охвачен массовыми протестами.

Речь идет о посылке с необычными ножами нестандартной формы и размера. Отправление было найдено в одном из отделений FedEx на территории материкового Китае. Его содержимое арестовано.

Стоит отметить, что на территории КНР запрещена продажа, производство и приобретение такого рода ножей. Они попадают под определение "опасного оружия" и требуют специального разрешения. Именно поэтому после обнаружения посылки было начато расследование.

В самой FedEx уже заявили, что вызвавшее вопросы почтовое отправление обработали должным образом в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Оно поступило от регулярного клиента и не нарушало установленные правила, передает газета South China Morning Post.

Сай kp.ru писал, что в Гонконге сейчас довольно напряженно. В регионе вот уже четвертый месяц проходят массовые протесты, сопровождаемые столкновениями активистов с полицией.

Гонконгский путь.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу