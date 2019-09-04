2019-09-04T09:58:04+03:00
Наука

Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике

Россия планирует присоединить к своим территориям хребет Ломоносова и несколько других участков морского дна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Минприроды провели исследования для расширения границ в АрктикеВ Минприроды провели исследования для расширения границ в АрктикеФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Министерство природных ресурсов и экологии России завершило дополнительные научные исследования, необходимые для последующего расширения границ нашей страны в Арктике. Об этом глава ведомства Дмитрии Кобылкин сообщил в среду, 4 августа, на площадке Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

"Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили", - цитирует РИА Новости министра.

Напомним, что Россия хочет расширить границы своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения хребта Ломоносова и ряда других участков морского дна. Сайт kp.ru писал, что увеличение территории в этом районе на 1,2 миллиона квадратных километров позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на пять миллиардов тонн условного топлива.

Проблема в том, что расширением своих шлейфов занимается не только Россия, но и другие страны, включая Данию и Канаду, и эти заявки местами пересекаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу