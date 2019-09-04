Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-04T09:58:04+03:00

В Минприроды провели исследования для расширения границ в Арктике Фото: EAST NEWS

Россия планирует присоединить к своим территориям хребет Ломоносова и несколько других участков морского дна

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Министерство природных ресурсов и экологии России завершило дополнительные научные исследования, необходимые для последующего расширения границ нашей страны в Арктике. Об этом глава ведомства Дмитрии Кобылкин сообщил в среду, 4 августа, на площадке Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

"Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили", - цитирует РИА Новости министра.

Напомним, что Россия хочет расширить границы своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения хребта Ломоносова и ряда других участков морского дна. Сайт kp.ru писал, что увеличение территории в этом районе на 1,2 миллиона квадратных километров позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на пять миллиардов тонн условного топлива.

Проблема в том, что расширением своих шлейфов занимается не только Россия, но и другие страны, включая Данию и Канаду, и эти заявки местами пересекаются.

ИСТОЧНИК KP.RU