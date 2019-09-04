2019-09-04T10:12:49+03:00
Звезды

Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике

Известный дрессировщик оказался на больничной койке в Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аскольд Запашный попал в больницуАскольд Запашный попал в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Художественный руководитель Большого Московского цирка, российский дрессировщик Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике. Об этом сам заслуженный артист РФ сообщил у себя на странице в социальных сетях.

Он рассказал, что находится на лечении в одной из больниц Германии и планирует в скором времени снова "вернуться в строй".

"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке", - написал Запашный в Instagram.

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"Спасибо всем, кто прислал мне слова поддержки и беспокоился о здоровье".
10422 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дрессировщик подчеркнул, что это уже пятая его операция на позвоночник. Сейчас Аскольд чувствует себя хорошо, благодаря профессионализму "гениальных врачей", которые уже не в первый раз превращают его "из инвалида в работоспособного человека".

Худрук цирка поблагодарил всех за слова поддержки и пообещал быстро реабилитироваться. При этом он не стал уточнять, что стало поводом для проведения операции.

К слову, всего несколькими месяцами ранее, Аскольд вместе со своей семьей попал в ДТП в Москве. Сайт kp.ru писал, что артист возвращался с детьми из аэропорта, когда в их автомобиль врезалась другая машина. Тогда обошлось без травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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