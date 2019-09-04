2019-09-04T09:59:13+03:00
Происшествия

В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами

Запрещенный груз обнаружили на контейнеровозе «Гибралтар»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Свертки спрятали в полотенца Фото: nationalcrimeagency.gov.ukСвертки спрятали в полотенца Фото: nationalcrimeagency.gov.uk
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Рекордную партию героина обнаружили на борту контейнеровоза в порту Феликсстоув 30 августа. Вес запрещенного груза 1,3 тонны. Наркотики пытались спрятать, прикрыв пачки с порошком полотенцами и халатами. Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщает, что преступники планировали выручить с продажи героина около 27 миллионов фунтов стерлингов.

- Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе. Он лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов и является результатом целенаправленного расследования под руководством разведки, - сказал Мэтт Хорн, заместитель директора национального агентства.

Множество пачек дилеры вшили внутри халатов и полотенец. Офицерам потребовалось около шести часов, чтобы вручную вспороть «тайники» и вытащить свертки. В каждом блоке было по килограмму героина.

Преступники идут на разные хитрости, чтобы провезти в страну наркотики. Один из дилеров отличился тем, что проглотил целый килограмм героина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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