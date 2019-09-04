2019-09-04T10:09:34+03:00
Экономика

Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян

Проект стартует в октябре, к концу года в нем будут участвовать более 3 000 торговых точек
Людмила КАЮМОВА
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Владимир Комлев, глава национальной системы платежных карт, заявил о старте проекта, в рамках которого все держатели карт «МИР» смогут снимать наличные, не отходя от кассы.Владимир Комлев, глава национальной системы платежных карт, заявил о старте проекта, в рамках которого все держатели карт «МИР» смогут снимать наличные, не отходя от кассы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Владимир Комлев, глава национальной системы платежных карт (НСПК), заявил о старте проекта, в рамках которого все держатели карт «МИР» смогут снимать наличные, не отходя от кассы. В таком случае ожидается, что воспользоваться новой операцией получат возможность более 38 миллионов россиян.

В пилотном режиме новая опция заработает с 29 октября 2019 года. По истечении двух месяцев ожидается, что к проекту подключатся более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий. В полном объёме операция будет работать к весне 2020 года. Такие данные приведены в презентации НСПК, представленной на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Сбербанк уже запустил свой собственный проект по снятию денег на кассе. Также заявлено, что к концу года в магазинах можно будет оплатить услуги ЖКХ, а также совершить другие безналичные платежи.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о планах правительства запустить новый механизм снятия наличных на кассе во всей стране. Новшество будет доступным для обладателей любой банковской карты, однако в определенных случаях во время операции возможна взимание комиссии, по аналогии с использованием банкомата чужого банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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