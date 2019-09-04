В Москве и области объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-04T11:05:46+03:00

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Синоптики предупредили о «желтом» уровне опасности в Москве и области из-за погодных условий. С 21:00 среды и до 21:00 следующего дня в столице ожидается гроза.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано в сообщении Гидрометцентра.

Сегодня, в первой половине дня, погода обещает быть солнечной, температура будет держаться в районе 22-24 градусов. По данным синоптиков, к вечеру погода начнет ухудшаться, уже у середине дня могут собраться кратковременные дожди, атмосферное давление в среду составит 747-748 мм ртутного столба

В Подмосковье в среду ухудшение погоды стоит ожидать к 15 часам, грозовые облака в области должны разойтись лишь к 18 часам 5 сентября. В столице предупреждение действует с 21 часа 4 сентября до 21 часа 5 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU