Не больше 19 пассажиров и скорость до 3 тысяч километров в час: каким будет российский сверхзвуковой бизнес-джет

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-04T11:05:05+03:00

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Глава Минпромторга, Денис Мантуров официально сообщил, что сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 «Иван Ярыгин» не будет использоваться для создания нового бизнес-джета. Самолет будет спроектирован абсолютно заново.

Также министр рассказал более подробно о требуемых характеристиках нового бизнес-джета. Планируется, что он будет компактным, способным перевозить не более 19 пассажиров. Поэтому для проекта такого самолета огромный бомбардировщик Ту-160 абсолютно не подходит. Его скорость должна быть около 2-3 000 км/ч. «Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч», — добавил Денис Мантуров.

На создание проекта отечественного бизнес-джета уже потрачено 1,4 млрд рублей, сообщают Ведомости. Эти деньги ушли на исследования в нескольких научных и проектных организациях, которые ведутся с 2017 года. К 2020-2022 годам планируется выпустить техзадание и построить демонстрационную модель самолета. Проектирование непосредственно рабочей модели должно начаться в 2022-2026 годах.

Глава Минпромторга отметил, что создать отечественный бизнес-джет в более короткие сроки пока не представляется возможным, так как «сейчас в мире отсутствуют необходимые для создания такого самолета маршевые силовые установки».

ИСТОЧНИК KP.RU