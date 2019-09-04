2019-09-04T11:31:44+03:00
Политика

Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши

В республике запустили поезд с указанием населенных пунктов страны на обшивке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша "присвоила" себе украинские города Львов, Ровно, Луцк и Броды. Дело в том, что накануне в республике запустили поезд с изображением уникальной дизайнерской карты на обшивке. В числе множества польских городов на ней почему-то указаны и украинские населенные пункты.

Луцк, Ровно и Броды действительно входили в состав Польши, но лишь до 1939 года. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, они были отнесены к территориям УССР.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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