Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши
В республике запустили поезд с указанием населенных пунктов страны на обшивке
Изменить размер текста:
Польша "присвоила" себе украинские города Львов, Ровно, Луцк и Броды. Дело в том, что накануне в республике запустили поезд с изображением уникальной дизайнерской карты на обшивке. В числе множества польских городов на ней почему-то указаны и украинские населенные пункты.
Луцк, Ровно и Броды действительно входили в состав Польши, но лишь до 1939 года. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, они были отнесены к территориям УССР.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»