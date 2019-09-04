Россияне стали реже подавать милостыню и чаще идти в волонтеры

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-04T12:43:59+03:00

На регулярной основе чаще всего занимаются благотворительностью люди в возрасте от 35 до 44 лет

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Только четверть россиян сейчас готова подавать милостыню, тогда как десять лет назад подавать была согласна треть жителей страны. При этом все больше людей готовы стать волонтерами и оказать помощь на благотворительных акциях. такие выводы сделал ВЦИОМ , спросив россиян об их отношении к благотворительности.

В целом, за последние пять лет более двух третьих жителей страны (69%) хотя бы раз оказывали помощь нуждающимся.

Самыми популярными формами помощи стали передача старой одежды и игрушек в детские дома и дома престарелых, а также денежные пожертвования через специальные сервисы людям, нуждающимся в лечении. Улучшить чью-то жизнь этими способами сегодня готовы 30% и 26% россиян соответственно.

При этом снизилось число людей, подающих милостыню, сегодня это готовы сделать 24% жителей страны, тогда как десять лет лет назад их насчитывалось 32%.

"Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе - 19%, этот показатель почти не изменился за последние 10 лет» - сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Пятая часть небезразличных к чужим бедам граждан предпочитает переводить деньги на счета благотворительных фондов.

При этом регулярно благотворительностью занимаются преимущественно россияне в возрасте 35-44 года, а эпизодически — молодые люди в возрасте 25-34 лет.

Итоги опроса Графика: ВЦИОМ

Отметим, что ранее портал "Открытые НКО" публиковал простые советы, которые помогут вам отличить мошенников от реальных обращений о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU