Минприроды сократит расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-04T11:48:41+03:00

Министр сообщил, что в ведомстве будут точнее делать прогнозы по лесным пожарам в 2020 году

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После лесных пожаров в Сибири в 2019 года в министерстве природных ресурсов решили изменить подход к предупреждению подобных ЧП. Министр Дмитрий Кобылкин сообщил, что в 2020 году будут точнее предсказывать пожары, в том числе за счет сокращения расстояния между метеостанциями.

Сейчас объекты находятся на 14-17 километрах друг от друга. Дистанцию сократят до одного километра.

- Приоритетным направлением в борьбе с лесными пожарами будет их предотвращение, а не усиление мер в непосредственной борьбе с ними, - сообщил министр.

Напормним, на тушение лесных пожаров в Сибири из резервного фонда правительства страны в этом году выделено было около 3 миллиардов рублей. Лесные пожары в России в этом году охватили около трех миллионов гектаров. На территории Красноярского края и Иркутской области и Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU